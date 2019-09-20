СК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-20T10:12:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России по Красноярскому краю начал проверку сообщений о некачественном лечении малыша. Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация следователям попала после мониторинга СМИ и обращения родителей. Известно, что произошло все в Свердловском районе Красноярска. Родители годовалого мальчика обратились в больницу в детскую поликлинику №2, к хирургу, - у малыша резко ухудшилось самочувствие. В ходе мониторинга СМИ в следственные органы поступило сообщение о том, что ребенку, проживающему в Свердловском районе краевого центра, некачественно оказывалась медицинская помощь.

- После этого они направились в краевую детскую больницу, ребенку был установлен диагноз, который вызвал сомнение родителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального СК. - В настоящее время для установления всех обстоятельств будет истребована медицинская документация, опрошены врачи и родители ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что, в итоге, малыш проходил лечение в Израиле.

ИСТОЧНИК KP.RU