2019-09-20T10:12:31+03:00
Происшествия

СК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в Красноярске

Семья лечила малыша в Израиле
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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СК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в КрасноярскеСК начал проверку некачественного лечения годовалого ребенка в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Следственный комитет России по Красноярскому краю начал проверку сообщений о некачественном лечении малыша. Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация следователям попала после мониторинга СМИ и обращения родителей. Известно, что произошло все в Свердловском районе Красноярска. Родители годовалого мальчика обратились в больницу в детскую поликлинику №2, к хирургу, - у малыша резко ухудшилось самочувствие. В ходе мониторинга СМИ в следственные органы поступило сообщение о том, что ребенку, проживающему в Свердловском районе краевого центра, некачественно оказывалась медицинская помощь.

- После этого они направились в краевую детскую больницу, ребенку был установлен диагноз, который вызвал сомнение родителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального СК. - В настоящее время для установления всех обстоятельств будет истребована медицинская документация, опрошены врачи и родители ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что, в итоге, малыш проходил лечение в Израиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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