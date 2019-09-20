2019-09-20T08:28:11+03:00
Общество

В Красноярске на остановке впервые сделали антискользящую разметку

Об этом сообщил глава города Сергей Еремин
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске на остановке впервые сделали антискользящую разметкуВ Красноярске на остановке впервые сделали антискользящую разметкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Красно-желтая разметка появилась на остановке Дом техники (Карла Маркса) в Красноярске, сообщил в пятницу, 20 сентября мэр города Сергей Еремин. Разметка не простая, а антискользящая. Ее в краевом центре сделали впервые. Красная с желтым зигзагом разметка нанесена с помощью специальных новейших материалов – на них не образуется наледь. А это значит, что пешеходам зимой будет комфортно садиться в автобус или выходить из него. Да, и риски упасть сведены к минимуму.

В администрации говорят, что пока что такая разметка в городе только в единственном экземпляре. Но в случае, если эффект будет ощутимым, их станет больше уже через год. К слову, в Красноярске на нескольких перекрестках уже имеется разметка-вафельница (с диагональными желтыми линиями). Есть и разметка-велопереезд (сплошная красная линия) - она находится на улице Катанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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