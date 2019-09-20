2019-09-20T07:48:49+03:00
Общество

После похолодания на выходных в Красноярск вернется тепло

Днем в субботу и воскресенье столбики термометров прогреются
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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После похолодания на выходных в Красноярск вернется теплоПосле похолодания на выходных в Красноярск вернется теплоФото: Мария ЛЕНЦ
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Предстоящие выходные в Красноярске будут прохладными, однако это не означает, что бабье лето уходит. Синоптики уверяют: за похолоданием в город вернется тепло. Итак, в субботу, 21 сентября, столбики термометров в краевом центре поднимутся только до плюс 16-18 градусов. Как сообщает Гидрометцентр, такая же картина по погоде будет и в воскресенье, 22 сентября. Кроме того, в воскресенье ожидается облачность, без дождя.

А вот следующая рабочая неделя начнется с потепления. И основательного, аж на 10 градусов. В понедельник, 23 сентября, в Красноярске будет по-летнему тепло, температура воздуха днем – плюс 27 градусов. Но… осень все же, поэтому в начале следующей недели ожидаются дожди. Однако в целом предстоящая неделя порадует теплом, и сезонная прохлада вернется в город только к концу недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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