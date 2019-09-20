Увеличивали показатели. Участковый полиции под диктовку начальника составила ложное дело на предпринимателя

СЕГОДНЯ 05:36 2019-09-20T05:36:05+03:00

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Чего не сделаешь ради показателей?! В Красноярске, например, участковый уполномоченный полиции Надежда П. вместе с начальником ОУУПиДН ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» Дмитрием Я. пошли на служебный подлог - составили ложные документы на предпринимателя. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников.

Началось с того, что 9 февраля этого года в полицию обратился красноярец Михаил В. Мужчина пожаловался на то, что в магазине «Арбат» (Алексеева, 23/1) незаконно торгуют алкоголем. Заявление, как и положено в таких случаях, зарегистрировали. Однако никого следствия не было. По данным источника, Надежда П. и Дмитрий Я. решили избежать этих ненужных формальностей и просто составили документы на предпринимателя сами.

- Фактически каких-либо проверочных мероприятий не проводилось, - рассказал источник. - Участковый, которая, кстати, уже имела на тот момент дисциплинарное нарушение и неполное соответствие занимаемой должности, просто составила под диктовку Дмитрия Я. документы: рапорт о выявлении факта незаконной реализации пива в торговом павильоне «Арбат», объяснения предпринимателя и продавца; протокол проверки магазина.

Затем на владелицу магазина был также составлен подложный протокол по ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового сирта). Далее участковый вынесла от имени имени заместителя начальника ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» Фоноберова постановление по делу. И предпринимателю прилетел штраф. Но... история вскрылась. И показатели увеличить не удалось. А Дмитрий Я. еще и из органов был уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU