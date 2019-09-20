Копали водопровод - нашли кладбище. В Канске рабочие обнаружили человеческие кости

СЕГОДНЯ 03:17 2019-09-20T03:17:47+03:00

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В Канске при прокладке трубопровода экскаваторщик наткнулся на человеческие кости, сообщает Лимон ТВ. Произошло все несколько дней назад. Местнве говорят - находка не первая.

Оказывается, ранее на территории стояла церковь, за ней - кладбище. Ее снесли, а на месте кладбища вырос частный сектор. На одном из участков как-то даже надгробие обнаружили 1909 года. Сейчас работа приостановлена. Экскаваторщик, копавший траншею для водопровода, отказался в этом участвовать, сказав, что не возьмет грех на душу. Другие пока не согласились за него продолжить дело. Жители же требуют водопровода, их ситуация не смущает. На место находки вызвали полицию. Останки изъяты и направлены на судмедэкспертизу - она установит причину смерти человека. Сейчас делом занимается Следком Красноярского края. В ведомстве говорят, что пока результатов экспертизы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU