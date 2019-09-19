«Дети одной реки» из Красноярского края напишут тематические сочинения

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-19T15:23:46+03:00

К участию в конкурсе приглашают также школьников из других сибирских регионов

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Школьников из Красноярского края приглашают участвовать в конкурсе под названием «Дети одной реки». Кроме ребят из региона на мероприятии также заявят о себе ученики из других сибирских регионов – республики Хакасия и Тыва, Иркутской области.

- Все, что от ребят потребуется, это написать сочинение или стихотворение. Если писать, как говорится, душа не лежит, можно сделать фотографию или рисунок. Темы работ «Природа», «История», «Народности» и «Архитектура, - рассказали в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития края.

Заявки от потенциальных участников конкурса принимают на сайте рдш.рф. Присланные работы будут оценивать члены региональной экспертной комиссии. Работы, которые пройдут отбор, позже выставят на онлайн-голосование. Автором произведений, которые получат больше всего голосов, вручат дипломы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU