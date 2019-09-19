2019-09-19T14:51:10+03:00
Здоровье

В селе Богучаны Красноярского края работает современная больница

В комплексе есть детская поликлиника, поликлиника для взрослых и дневной стационар
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
В селе Богучаны Красноярского края работает современная больница ФОТО: Министерство здравоохранения Красноярского краяВ селе Богучаны Красноярского края работает современная больница ФОТО: Министерство здравоохранения Красноярского края
Изменить размер текста:

В селе Богучаны Красноярского края работает новая больница. Она расположена в лесной части населенного пункта. Объект занимает территорию площадью порядка 25 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя детскую поликлинику на 50 посещений в смену, поликлинику для взрослых на 200 посещений в смену с женской консультацией, а также дневной и круглосуточный стационары.

- В больнице обустроили отделения - инфекционное с боксами для взрослых и детей, педиатрическое, гинекологическое, хирургическое. Также будет отделение терапии и реанимации, родильное отделение на 15 коек с собственной операционной, оперблок на две операционные, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

Отметим, что больница такого плана, оснащенная современным оборудованием, поднимает здравоохранение в отдаленных территориях на новый уровень. Персонал уже освоился в новых помещениях, шесть в половиной тысяч пациентов уже оценили качество обслуживания. В больнице провели 60 операций, приняли 25 родов, сделали более тысяч флюорографических исследований, в клинико-диагностической лаборатории выполнили почти 50 тысяч исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Напился, убил, поджег: жителя Красноярского края обвиняют в убийстве двух женщин
«Дети одной реки» из Красноярского края напишут тематические сочинения
В Красноярском крае расследуют 19 уголовных дел из-за поджогов в лесах
Подозрительный сыр смутил проверяющих в Красноярском крае
В Красноярске скверы «Универсиады» и «У цирка» обновят к октябрю
В Красноярском крае по поручению губернатора будет разработан проект премирования выдающихся работников культуры
Красноярский край вошел в ТОП-10 по числу победителей лотереи
В Красноярском крае разыскивают неплательщиков-беглецов
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Уникальную ярмарку проведут в Красноярске
Абаканского Робинзона нашли на острове с остатками лодки
Пару из Минусинска осудили за закладки наркотиков
«Большая перемена» в Красноярском крае объединила 37 тысяч школьников
Красноярских детсадовцев научат говорить и по-русски, и по-английски
Военнослужащая из Красноярского края пробежала марафон и выполнила норматив «Мастер Спорта России»
Красноярцы не будут платить за отопление летом
Восстановленные дороги прошли контроль общественников в Красноярском крае
Интернет доберется в 575 социальных учреждений Красноярского края
Предпринимателя осудят в Красноярске за обман иностранца