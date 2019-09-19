В селе Богучаны Красноярского края работает современная больница

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-19T14:51:10+03:00

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В селе Богучаны Красноярского края работает новая больница. Она расположена в лесной части населенного пункта. Объект занимает территорию площадью порядка 25 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя детскую поликлинику на 50 посещений в смену, поликлинику для взрослых на 200 посещений в смену с женской консультацией, а также дневной и круглосуточный стационары.

- В больнице обустроили отделения - инфекционное с боксами для взрослых и детей, педиатрическое, гинекологическое, хирургическое. Также будет отделение терапии и реанимации, родильное отделение на 15 коек с собственной операционной, оперблок на две операционные, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

Отметим, что больница такого плана, оснащенная современным оборудованием, поднимает здравоохранение в отдаленных территориях на новый уровень. Персонал уже освоился в новых помещениях, шесть в половиной тысяч пациентов уже оценили качество обслуживания. В больнице провели 60 операций, приняли 25 родов, сделали более тысяч флюорографических исследований, в клинико-диагностической лаборатории выполнили почти 50 тысяч исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU