В Красноярском крае разыскивают неплательщиков-беглецов

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-19T11:49:49+03:00

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В Красноярском крае разыскивают беглецов-неплательщиков. Список граждан, внезапно исчезнувших из поля зрения правоохранителей, опубликован на сайте ведомства. К жителям края обращаются с просьбой помочь в поисках этих людей.

- Если вы знаете, где они могут находиться, пожалуйста, сообщите об этом в управление. Информацию от граждан готовы принять по нескольким телефонам. Например, по номеру дежурной части (391) 211-05-77, отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей (391) 222-00-87, 8-960-755-28-73, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Тем, кто упорно не хочет оплачивать свои долги, напоминают, что рано или поздно это сделать придется. В некоторых случаях непогашенная задолженность приводит к административному, а также к уголовному разбирательству. Пожалуйста, не усугубляйте свое положение.

ИСТОЧНИК KP.RU