В Норильске изменят структуру администрации

СЕГОДНЯ 06:04 2019-09-19T06:04:47+03:00

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В администрации Норильска изменят структуру. Речь идет об исключении Управление потребительского рынка и услуг, которое станет муниципальным казенным ведомством. За ним сохранят все функций, существующие сейчас.

- Поступило предложение 1 января 2020 года исключить из структуры Управление социальной политики. Это объясняют тем, что срок переданных полномочий муниципалитета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан истекает в конце 2019 года, а с нового года все учреждения социальной сферы будут переданы на региональный уровень, - прокомментировали в городской администрации.

Коснутся изменения и учреждений, работающих в области опеки и попечительства. Сейчас вопросами этой сферы занимается управление социальной политики. Дальше курировать это направление будут специалисты отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, который после передачи данных функций переименуют в отдел опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU