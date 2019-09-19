2019-09-19T04:21:51+03:00
Общество

В Красноярске постепенно сокращают отставание от графика капремонта

Пока не укладываются в отведенные сроки в 61 доме
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске постепенно сокращают отставание от графика капремонтаВ Красноярске постепенно сокращают отставание от графика капремонтаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске усиленно стараются сократить отставание по графику капремонтов. Так, на сегодняшний день работы идут в 289 домах, в 61 доме пока еще не укладываются в сроки. Между тем, еще две недели назад было больше 70 домов, нарушен срок начала работ.

Как отметил Владимир Стаканов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства, сейчас с подрядными организациями стараются работать так - настаивают на том, чтобы рабочие не начинали новые объекты, пока не закончили работы, которые нужно проводить в теплую погоду. Работы по фасадам и инженерным сетям нужно было завершить до начала отопительного сезона, закрыть кровли.

Отметим, что двухэтажку на улице Баумана, 24 практически довели до ума. Дом построили еще в 1957 году, а сейчас он выглядит как новый снаружи. Здесь привели в порядок фасад, отмостки, цоколь, надподъездный козырек. Рабочие моют окна, устраняют мелкие замечания жильцов, готовят дом к приемке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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