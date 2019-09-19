Учительница в Красноярске вычислила мошенников и помогла их задержать

СЕГОДНЯ 03:50 2019-09-19T03:50:00+03:00

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Учительница в Красноярске вычислила мошенников. Произошло это совершенно неожиданным для нее образом. Началось все с того, что женщина вызвала мастеров, чтобы те починили ее ноутбук.

- Исполнителей учительница нашла через интернет. Вскоре молодые явились собственной персоной, а еще время спустя стали требовать с заказчицы 15 тысяч рублей якобы за вызов и оказанные услуги, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Красноярскому краю.

Женщина почувствовала неладное и нажала тревожную кнопку охранной сигнализации. на вызов примчались сотрудники вневедомственной охраны. Старажам порядка осталось только задержать нарушителей порядка, которые, кстати, попытались скрыться. Фигурантов доставили в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU