В Красноярске физрук ударил школьника и смотрел, как другие дети избивают его

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-18T15:30:51+03:00

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В Красноярске на уроке физкультуры в школе №16 учитель ударил ученика по голове, сообщает ТВК. 7-летний первоклассник, по словам физрука, плохо себя вел, баловался, на замечания не реагировал и нарушал технику безопасности. Это и стало спусковым крючком для гнева преподавателя, а его удар - для других учеников. После этого другие дети тоже напали на мальчика и начали его избивать на глазах учителя. Тот не мешал.

В управлении образования Красноярска пояснили, что о происшествии с ребенком знают. Начата служебная проверка. Пока что физрука отстранили от работы с детьми. Родители ребенка также обратились в полицию, которая тоже проводит проверку случившегося. Все обстоятельства инцидента будут установлены в ближайшее время. Кроме того, родители мальчика приняли решение придать случай огласке через СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU