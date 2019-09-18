В ближайшие два года в Красноярске благоустроят 40 скверов
В ближайшие два года в Красноярске благоустроят 40 скверов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Напомним, ранее в Красноярске было объявлено голосование, где жителям предлагалось самим выбрать скверы, которые благоустроят в ближайшее время. Голосование проходило до 12 сентября на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мэрия подвела его итоги.
Отметим, что горожане предложили 57 скверов, однако в окончательные списки вошли лишь 40. Как рассказали в администрации, план по их благоустройству намечено выполнить до 2021 года.
Итак, сколько скверов и в каких районах облагородят в ближайшее время?
Железнодорожный район: 4 сквера.
Кировский район: 5 скверов.
Ленинский район: 6 скверов.
Октябрьский район: 6 скверов.
Свердловский район: 5 скверов.
Советский район: 12 скверов
Центральный район: 2 сквера.
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ИСТОЧНИК KP.RU