СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-18T11:06:07+03:00

В ближайшие два года в Красноярске благоустроят 40 скверов Фото: Мария ЛЕНЦ

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В ближайшие два года в Красноярске благоустроят 40 скверов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Напомним, ранее в Красноярске было объявлено голосование, где жителям предлагалось самим выбрать скверы, которые благоустроят в ближайшее время. Голосование проходило до 12 сентября на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мэрия подвела его итоги.

Отметим, что горожане предложили 57 скверов, однако в окончательные списки вошли лишь 40. Как рассказали в администрации, план по их благоустройству намечено выполнить до 2021 года.

Итак, сколько скверов и в каких районах облагородят в ближайшее время?

Железнодорожный район: 4 сквера.

Кировский район: 5 скверов.

Ленинский район: 6 скверов.

Октябрьский район: 6 скверов.

Свердловский район: 5 скверов.

Советский район: 12 скверов

Центральный район: 2 сквера.

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ИСТОЧНИК KP.RU