2019-09-17T12:01:49+03:00
Происшествия

3-летний мальчик упал с обрыва в реку в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело
Ася ЖУКОВА
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3-летний мальчик упал с обрыва в реку в Красноярском крае.3-летний мальчик упал с обрыва в реку в Красноярском крае.Фото: Ася ЖУКОВА
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В селе Рыбное Мотыгинского района Красноярского края случилась трагедия: 3-летний мальчик упал с обрыва в реку и разбился. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Ребенок находился у своей бабушки. Когда женщина ушла в дом по делам, внук отпер калитку и вместе с соседской девочкой пяти лет отправились играть на берег Ангары. Кидали камешки с обрыва. Но в какой-то момент произошла беда: ребенок не удержался и упал вниз.

Поспели взрослые, пытались ему помочь, вызвали «скорую помощь». Но травмы оказались слишком тяжелыми – малыш умер в больнице.

- Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники мальчика, - рассказывают следователи. – Устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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