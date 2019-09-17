Ремонт красноярского цирка займет два года

СЕГОДНЯ 05:58 2019-09-17T05:58:10+03:00

За полвека (почти) здание не «капиталили» ни разу

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Красноярский цирк закрывается на ремонт на два года. Здание, которое было построено еще в 1971-м, за это время не «капиталили» ни разу. То есть откладывать уже некуда.

Ремонтом цирка займется компания «Сибиряк», сообщили на сайте госзакупок. Она оказалась единственным участником торгов. Цена вопроса - 654,5 миллионов рублей.

За два года планируется привести в порядок здание цирка, площади рядом с ним, склада и гаража.

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Красноярский цирк закрывается не меньше, чем на год

14 апреля под куполом Красноярского цирка пройдет последнее представление. Артисты сорвут последние аплодисменты публики на «бис». После этого цирк закроется на несколько месяцев – на реконструкцию.

Два года «Комсомолка» отслеживает судьбу здания красноярского цирка. Оно было построено в 1971 году. С тех пор там не было ни одного капитального ремонта. Даже синие дермантиновые кресла в зрительном зале стоят те же самые, на которых сидели первые зрители. В марте 2017 года появилась информация, что цирк будут реконструировать. Тогда же институту «Гражданпроект» была заказана проектная документация (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU