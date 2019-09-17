2019-09-17T05:58:10+03:00
Общество

Ремонт красноярского цирка займет два года

За полвека (почти) здание не «капиталили» ни разу
Ася ЖУКОВА
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Ремонт красноярского цирка займет два года.Ремонт красноярского цирка займет два года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский цирк закрывается на ремонт на два года. Здание, которое было построено еще в 1971-м, за это время не «капиталили» ни разу. То есть откладывать уже некуда.

Ремонтом цирка займется компания «Сибиряк», сообщили на сайте госзакупок. Она оказалась единственным участником торгов. Цена вопроса - 654,5 миллионов рублей.

За два года планируется привести в порядок здание цирка, площади рядом с ним, склада и гаража.

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14 апреля под куполом Красноярского цирка пройдет последнее представление. Артисты сорвут последние аплодисменты публики на «бис». После этого цирк закроется на несколько месяцев – на реконструкцию.

Два года «Комсомолка» отслеживает судьбу здания красноярского цирка. Оно было построено в 1971 году. С тех пор там не было ни одного капитального ремонта. Даже синие дермантиновые кресла в зрительном зале стоят те же самые, на которых сидели первые зрители. В марте 2017 года появилась информация, что цирк будут реконструировать. Тогда же институту «Гражданпроект» была заказана проектная документация (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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