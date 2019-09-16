Одиноким мамам в Красноярске бесплатно сошьют детские наборы
В Советском районе Красноярска собираются сшить для одиноких мама детские наборы. Женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат пеленки, распашонки, шапочки, носочки и сумки. В планах изготовить 20 наборов.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, ранее в городе сшили и подарили мамочкам 10 наборов. В этом году поставили задачу сшить 20 комплектов, а также организовать мастер-классы для будущих и молодых мам Советского района. Комплекты, как и в прошлом году, будут шить ребята из малоимущих и неблагополучных семей района.
Отметим, что поддержка семей с детьми, оказавшихся в сложной ситуации одно из важных направлений социальной работы с населением. Наиболее эффективного результата удалось добиться благодаря взаимодействию с другими институтами гражданского общества, в частности, с некоммерческими организациями.
ИСТОЧНИК KP.RU