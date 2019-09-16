2019-09-16T14:54:22+03:00
Общество

Одиноким мамам в Красноярске бесплатно сошьют детские наборы

Женщины получат пеленки, распашонки, шапочки, носочки и сумки
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Одиноким мамам в Красноярске бесплатно сошьют детские наборы ФОТО: Мэрия КрасноярскаОдиноким мамам в Красноярске бесплатно сошьют детские наборы ФОТО: Мэрия Красноярска
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В Советском районе Красноярска собираются сшить для одиноких мама детские наборы. Женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат пеленки, распашонки, шапочки, носочки и сумки. В планах изготовить 20 наборов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, ранее в городе сшили и подарили мамочкам 10 наборов. В этом году поставили задачу сшить 20 комплектов, а также организовать мастер-классы для будущих и молодых мам Советского района. Комплекты, как и в прошлом году, будут шить ребята из малоимущих и неблагополучных семей района.

Отметим, что поддержка семей с детьми, оказавшихся в сложной ситуации одно из важных направлений социальной работы с населением. Наиболее эффективного результата удалось добиться благодаря взаимодействию с другими институтами гражданского общества, в частности, с некоммерческими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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