2019-09-16T13:51:28+03:00
Общество

Новый дорожный знак установили в Красноярске

Он означает «Уступи всем, и можно направо»
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Новый дорожный знак установили в Красноярске ФОТО: КГКУ «КрУДор»Новый дорожный знак установили в Красноярске ФОТО: КГКУ «КрУДор»
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В Красноярске установили новый дорожный знак. Он находится на перекрестке на втором километре автодороги «Красноярск – Элита». Этот знак означает следующее «Уступи всем, и можно направо».

Как объяснили в КГКУ «КрУДор», такое информирование предупредит водителей, что можно повернуть направо независимо от сигнала светофора. При этом водители должны будут предоставить преимущество другим участникам движения.

Отметим, что согласно норматива, такой знак можно устанавливать в местах с невысокой интенсивностью автомобильного и пешеходного движения. К слову, такое информирование автолюбителей применяют впервые в краевой столице. Предполагается, что такой подход поможет разгрузить перекресток.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать требования дорожных знаков, соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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