У жителя Хакасии украли миллион рублей, спрятанный в шерстяной носок
Житель Абакан предпочел хранить деньги дома. Чтобы защитить финансы на случай ограбления мужчина спрятал их в носок и закинул под кровать. Однако столь хитрая задумка не спасла накопления – однажды мужчина обнаружил, что кровные вместе с «оберткой» исчезли. Он обратился в полицию за помощью.
- Заявитель рассказал, что хранил деньги под кроватью. Он искренне надеялся, что там уж точно непрошеные гости искать не будут. Он ошибся – искала, как выяснилось, его приятельница, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по республике Хакасия.
После предварительного разбирательства полицейские выяснили, что к краже причастна 24-летняя жительница Краснотуранского района. Он проникла в помещение, когда хозяина не было дома и забрала добычу. За месяц девушка потратила деньги на бытовую технику, дорогой сотовый телефон, а на оставшиеся средства просто гуляла с друзьями.
Теперь же все покупки у девушки изъяли, в отношении нее возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU