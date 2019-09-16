У жителя Хакасии украли миллион рублей, спрятанный в шерстяной носок

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-16T11:39:01+03:00

Мужчина искренне надеялся, что в случае ограбления, злоумышленники не обратят внимания на эту вещь

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Житель Абакан предпочел хранить деньги дома. Чтобы защитить финансы на случай ограбления мужчина спрятал их в носок и закинул под кровать. Однако столь хитрая задумка не спасла накопления – однажды мужчина обнаружил, что кровные вместе с «оберткой» исчезли. Он обратился в полицию за помощью.

- Заявитель рассказал, что хранил деньги под кроватью. Он искренне надеялся, что там уж точно непрошеные гости искать не будут. Он ошибся – искала, как выяснилось, его приятельница, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по республике Хакасия.

После предварительного разбирательства полицейские выяснили, что к краже причастна 24-летняя жительница Краснотуранского района. Он проникла в помещение, когда хозяина не было дома и забрала добычу. За месяц девушка потратила деньги на бытовую технику, дорогой сотовый телефон, а на оставшиеся средства просто гуляла с друзьями.

Теперь же все покупки у девушки изъяли, в отношении нее возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU