Полицейские в Красноярском крае вывели из леса заплутавшего грибника

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-16T10:29:20+03:00

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В Красноярском крае полицейские спасли заплутавшего грибника. Мужчина отправил в лес в районе города Зеленогорск, однако не вернулся домой в определенное время. Тревогу забила жена пропавшего. Она обратилась за помощью в дежурную часть.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю, на поиски пропавшего отправили больше 20 полицейский. Правоохранители прочесывали лес, держали связь с грибником. Благо, при себе у мужчины был сотовый телефон.

Правда, ночью грибник плохо ориентировался, поэтому не смог объяснить, где именно он находится. Позже мужчину все-таки удалось отыскать и доставить домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Жителей края убедительно просят не ходить в лес в одиночку. Перед походом в лес обязательно сообщите, куда именно вы направляетесь , возьмете с собой заряженный сотовый телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU