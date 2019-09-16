2019-09-16T12:55:03+03:00
Общество

Бизнесмена в Красноярском крае наказали за низкую цену продукции

Нарушение нашли в магазине села Богучаны
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Торговцев в Красноярском крае наказали за низкую цену одеколонаТорговцев в Красноярском крае наказали за низкую цену одеколонаФото: Мария ЛЕНЦ
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В магазине в селе Богучаны нашли одеколон, цена которого оказалась немного ниже, чем разрешенная. То ли торговец не знал об это особенности, то ли напрочь забыл, но факт остается фактом - нарушение попало в поле зрения специалистов. Так, по правилам цена бутылочки спиртосодержащей продукции не может быть меньше 59,20 рублей, однако на товаре был ценник в 55 рублей за штуку.

Как отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, торговать спиртосодержащей продукцией ниже установленной цены запрещено. Так как нарушение выявили, в отношении предпринимателя начались административные разбирательства.

За нарушение бизнесмену назначили наказание:в общей сложности за свою ошибку нарушитель заплатит пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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