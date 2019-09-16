Жители Каменки в Красноярском крае вынуждены жить в развалинах

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-16T10:21:45+03:00

Люди переживают, что зимой могут остаться без крыши над головой

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Жители деревни Каменка в Красноярском районе рискуют остаться без крыши над головой этой зимой. Люди пытаются достучаться о властей, напомнить им, что живут в развалинах. Только так можно сейчас назвать полуразрушенные строения населенного пункта. О непростой ситуации рассказали на канале «ТВК Красноярск».

Как рассказывают сами местные жители, к ним приходят рабочие, составляют акты, а толку – ноль. Скор зима, но, похоже, дома не успеют восстановить до наступления холодов. Жильцы уже пытаются самостоятельно делать ремонт.

В точки зрения главы Ачинского района все дело в военных. Вроде бы они пытаются снять с себя обязанности, но при этом восстанавливают военный городок и не обращают внимания на частные дома. Между тем, восстановлением должны заниматься именно военные. Ситуацией уже заинтересовался губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU