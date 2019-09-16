2019-09-16T09:53:00+03:00
Общество

В Красноярске 10 автомобилей попали под арест из-за долгов владельцев

После такого поворота событий неплательщики алиментов крепко призадумались
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске 10 автомобилей попали под арест из-за долгов владельцевВ Красноярске 10 автомобилей попали под арест из-за долгов владельцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Красноярске судебные приставы арестовали больше 10 автомобилей. Все обозначенные машины принадлежат злостным неплательщикам алиментов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю, у одного из таких автолюбителей долг составил полмиллиона рублей. Однако гасить задолженность мужчина не собирался. Позже горе- отцу пришлось попрощаться со своей «Газелью» и даже отработать 10 часов обязательных работ, назначенных в качестве наказания.

К примеру, другой алиментщик задолжал трем своим детям порядка 400 тысяч рублей, но после ареста машины неожиданно вспомнил об отпрысках и даже погасил часть имеющегося долга.

Жителей края убедительно просят не доводить вопросы по выплате алиментов до суда. Рано или поздно выплаты все равно придется сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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