В Красноярске 10 автомобилей попали под арест из-за долгов владельцев
В Красноярске судебные приставы арестовали больше 10 автомобилей. Все обозначенные машины принадлежат злостным неплательщикам алиментов.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю, у одного из таких автолюбителей долг составил полмиллиона рублей. Однако гасить задолженность мужчина не собирался. Позже горе- отцу пришлось попрощаться со своей «Газелью» и даже отработать 10 часов обязательных работ, назначенных в качестве наказания.
К примеру, другой алиментщик задолжал трем своим детям порядка 400 тысяч рублей, но после ареста машины неожиданно вспомнил об отпрысках и даже погасил часть имеющегося долга.
Жителей края убедительно просят не доводить вопросы по выплате алиментов до суда. Рано или поздно выплаты все равно придется сделать.
ИСТОЧНИК KP.RU