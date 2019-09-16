Красноярские кикбоксеры заслужили четыре медали на первенстве Европы

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-16T09:18:30+03:00

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Красноярские кикбоксеры отличились на первенстве Европы в Венгрии. Спортсмены показали отличный результат и смогли заработать четыре медали, которые теперь пополнят копилку спортивных достижений региона. Об значимом событии сообщили в краевом министерстве спорта.

Среди участников первенства были юниоры из 39 стран. Каждый из борцов уверенно шел к победе, но дойти удалось только самым выносливым и стойким. Во время соревнований предстояло показать мастерство в таких дисциплинах, как фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, К1, а также лайт-контакт и поинтфайтинг.

От Красноярского края в состав сборной вошли Михаил Симонов, Михаил Иванченко, Кристина Назаренко и Ефим Дрейт. Они прошли отбор, выиграв первенство России. Отметим также, что в общекомандном зачете сборная России одержала уверенную победу.

ИСТОЧНИК KP.RU