В жуткой аварии с автобусом в Красноярске пострадали 11 человек
В Красноярске произошло жуткое дорожное происшествие, в котором пострадали 11 человек. По предварительной информации, в аварию попал ПАЗ, на котором перевозили рабочих птицефабрики, расположенной в поселке Миндерла.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, машина двигалась в черте населенного пункта. В какой-то момент водитель не справился с управлением, как результат автобус съехал в кювет. Позже экспертиза показала, что водитель был трезв.
Отметим также, что на момент аварии в автобусе находились 23 человека, из которых 11 пришлось госпитализировать в районную больницу. У всех пациентов травмы различной степени тяжести. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Идет доследственная проверка.
Автолюбителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU