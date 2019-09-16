СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-16T08:41:34+03:00

В жуткой аварии с автобусом в Красноярске пострадали 11 человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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В Красноярске произошло жуткое дорожное происшествие, в котором пострадали 11 человек. По предварительной информации, в аварию попал ПАЗ, на котором перевозили рабочих птицефабрики, расположенной в поселке Миндерла.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, машина двигалась в черте населенного пункта. В какой-то момент водитель не справился с управлением, как результат автобус съехал в кювет. Позже экспертиза показала, что водитель был трезв.

Отметим также, что на момент аварии в автобусе находились 23 человека, из которых 11 пришлось госпитализировать в районную больницу. У всех пациентов травмы различной степени тяжести. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Идет доследственная проверка.

Автолюбителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU