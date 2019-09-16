2019-09-16T07:58:11+03:00
Общество

В Красноярск из Франции доставили больше четырех тысяч утят

Все птенцы успешно прошли ветконтроль
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
В Красноярск из Франции доставили больше четырех тысяч утятВ Красноярск из Франции доставили больше четырех тысяч утятФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В аэропорту «Красноярск» оформили прибытие партии живых утят. Птенцы добрались в сибирский регион из Франции. В общей сложности пернатых путешественников насчитали больше четырех тысяч. Утят доставили в Красноярск на борту грузового самолета.

Как отметили в пресс- службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, такой живой груз привезли для предприятия, специализирующегося на разведении и выращивании сельскохозяйственной птицы в Новосибирской области. По прибытии пернатые прошли необходимую процедуру досмотра и оформления.

Отметим, что абсолютно все птенцы без проблем прошли ветеринарный контроль. Во время обследования птицы эксперты не нашли каких- либо серьезных нарушений действующего законодательства. После того, как птенцов досконально осмотрели и оформили, их погрузили в автомобиль и отправили до места назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сразу две нарколаборатории нашли в Красноярском крае
В Красноярске после пожара, в котором погибли восемь человек, расследуют уголовное дело
В Красноярске пройдет международный конгресс и выставка «Цветные металлы и минералы-2019»
«Черный» дровосек в Красноярском крае нарубил проблем на 300 тысяч рублей
В Красноярске пожар, унесший жизни детей, случился из-за короткого замыкания
В Красноярске принимают на бесплатное обучение детей в школе «Ученые будущего»
В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли дети
Волонтеры в Красноярске провели генеральную уборку на берегу Енисея
Аграриям в Красноярском крае подберут персонал на ярмарке вакансий
На трассе Красноярск-Уяр легковушка врезалась в фуру, погибли двое
Школьникам в Красноярском крае рассказали о герое войны в Чечне
В Красноярском крае для осужденных, склонных к алкоголизму и наркомании, провели тренинг
Пропавшую сборщицу орехов с ребенком смогли найти в Тыве
В Красноярске пройдет финал международного чемпионата Metal Cup
В Красноярском крае затопило квартиру, когда дали отопление
Садоводческим товариществам в Красноярском крае раздадут по 100 тысяч рублей
Дети в Красноярске нарисуют будущее метро своего города
В отделе ручных животных «Роева ручья» в Красноярске поселилась Матильда
Неведомый работник банка обманом забрал у пенсионерки из Норильска деньги
В Красноярском крае отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров