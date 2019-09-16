СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-16T07:58:11+03:00

В Красноярск из Франции доставили больше четырех тысяч утят Фото: Олег ЗОЛОТО

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В аэропорту «Красноярск» оформили прибытие партии живых утят. Птенцы добрались в сибирский регион из Франции. В общей сложности пернатых путешественников насчитали больше четырех тысяч. Утят доставили в Красноярск на борту грузового самолета.

Как отметили в пресс- службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, такой живой груз привезли для предприятия, специализирующегося на разведении и выращивании сельскохозяйственной птицы в Новосибирской области. По прибытии пернатые прошли необходимую процедуру досмотра и оформления.

Отметим, что абсолютно все птенцы без проблем прошли ветеринарный контроль. Во время обследования птицы эксперты не нашли каких- либо серьезных нарушений действующего законодательства. После того, как птенцов досконально осмотрели и оформили, их погрузили в автомобиль и отправили до места назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU