2019-09-16T05:56:19+03:00
Происшествия

«Черный» дровосек в Красноярском крае нарубил проблем на 300 тысяч рублей

В общей сложности нарушитель «освоил» 36 кубических метров древесины
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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«Черный» дровосек в Красноярском крае нарубил проблем на 300 тысяч рублей«Черный» дровосек в Красноярском крае нарубил проблем на 300 тысяч рублейФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Житель Красноярского края попался на незаконной рубке леса. Нарушитель промышлял в мае этого года в Большемуртинском районе. В общей сложности «черный» дровосек успел уничтожить деревьев на 300 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценили ущерб, причиненный государству.

Как сообщили в пресс- службе МВД России по Красноярскому краю, в общей сложности злоумышленник освоил 36 кубических метров древесины. Она предназначалась для дальнейшей переработки и использования для ремонта надворных построек.

В отношении задержанного уже завели уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Сейчас материалы находятся в суде на рассмотрении. Если нарушителя признают виновным, то в качестве наказания ему могут определить лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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