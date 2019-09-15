На трассе Красноярск-Уяр легковушка врезалась в фуру, погибли двое

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-15T15:38:07+03:00

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В Красноярском крае дорожная авария унесла жизни двух человек. Происшествие случилось на трассе Р-255 сегодня утром. По предварительной информации, легковая машина врезалась в фуру на участке Красноярск-Уяр, в районе поселка Балай. Водитель и пассажир ВАЗ-2110 скончались наместе происшествия. Видео происшествия снял один из проезжающих мимо автолюбителей. Позже оно появилось в одной из социальных сетей.

Происшествие вызвало большой резонанс среди пользователей интернет. Одни винили во всем несовершенство федеральной автодороги «Сибирь», другие утверждали, что в подобных авариях виноваты сами гонщики. В нюансах инцидента пока разбираются представители закона.

Автолюбителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Только так можно уберечь свою жизнь и жизни тех, кто окажется рядом, от трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU