СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-15T12:20:14+03:00

В Красноярском крае для осужденных, склонных к алкоголизму и наркомании, провели тренинг Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Красноярском крае провели психологический тренинг для осужденных, склонных к алкоголизму и наркомании. Участвовать в этом мероприятии согласились 17 человек, которые состоят на учете в Канском филиале УИИ ГУФСИН. Отметим, всего на учете филиала состоит 757 осужденных. Они приговорены к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю, с осужденными работали и психологи, и сотрудники системы исполнения наказания. Основной целью было развить мотивацию лечиться у врача-нарколога и пройти реабилитацию.

Во время работы с людьми специалисты старались сформировать внимательное отношение к себе, научить своих подопечных контролировать эмоции, а также правильно определять свое эмоциональное состояние. Такой подход поможет эффективно справляться с пагубными привычками.

ИСТОЧНИК KP.RU