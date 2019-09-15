СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-15T10:37:25+03:00

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В Красноярске пройдет финал международного чемпионата Metal Cup. Соревнования по технологической стратегии решили устроить в Сибирском федеральном университете с 16 по 19 сентября. Среди участников этого события будут больше 10 студенческих команд, которые приедут из регионов России, а также из Венгрии, Филиппин, Бразилии, Китая, Казахстана, Белоруссии, Ямайки, Гвинеи и других стран.

- Участники – это лучшие студенты металлурги, которые будут бороться за победу в масштабном состязании. По сути, Metal Cup проводят, чтобы выявить способную молодежь, чьи идеи и предложения помогут решить актуальные задачи отрасли и разработать новые проекты для промышленности, - рассказали в пресс-службе Сибирского федерального университета.

Чемпионат также помогает решить кадровые вопросы, укрепить международное сотрудничество. Кроме того, на состязаниях можно определить лучших студентов, которые смогу поучаствовать в разработке сложных технологических стратегий развития ключевых инвестиционных проектов в металлургии. К слову, в этот раз участники мероприятия коснутся в том числе и вопросов цифровизации металлургии и построением новых форм взаимодействия между предприятиями с разными продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU