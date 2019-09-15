2019-09-15T07:34:20+03:00
Общество

Дети в Красноярске нарисуют будущее метро своего города

Работы на конкурс принимают до 31 октября
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Дети в Красноярске нарисуют будущее метро своего города ФОТО: АО «КрасноярскТИСИЗ»Дети в Красноярске нарисуют будущее метро своего города ФОТО: АО «КрасноярскТИСИЗ»
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В Красноярске одна из обсуждаемых идей приобрела новую форму. Речь идет о строительстве в краевом центре метро. Ранее сообщали, что техническая часть этого проекта подготовят до 20 декабря. Разработчики будут ориентироваться на беспилотное метро, которое поможет уменьшить количество автобусов на линиях.

Как сообщили в АО «КрасноярскТИСИЗ», в рамках реализации проекта по строительству объекта объявили конкурс детских рисунков «Мое метро». Работы будут принимать до 31 октября 2019 года. Далее жюри выберет лучшие работы, авторов которых наградят призами.

Среди требований к рисункам подпись в виде фамилии, имени и отчества конкурсанта, его возраст, а также контактный телефон родителя. Кроме того, изображения принимают на листах формата А3. Итоги конкурса подведут 1 ноября 209 году. Работы на конкурс принимают по адресу: Красноярск, улица Маерчака 38, первый этаж, ресепшн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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