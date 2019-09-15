2019-09-15T06:34:07+03:00
Дом. Семья

В отделе ручных животных «Роева ручья» в Красноярске поселилась Матильда

Так назвали енотовидную собаку, которой всего полгода
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
В отделе ручных животных «Роева ручья» в Красноярске поселилась Матильда ФОТО: Олег ЧипураВ отделе ручных животных «Роева ручья» в Красноярске поселилась Матильда ФОТО: Олег Чипура
Изменить размер текста:

В Красноярском парке флоры и фауны поселилась енотовидная собака по имени Матильда. Полугодовалый зверек пока живет в отделе ручных животных, иногда он прогуливается по аллеям «Роева ручья» на поводке.

Как сообщили в администрации парка, енотовидная собака относится к семейству псовых. Животные питаются мясом и рыбой, яйцами птиц, беспозвоночными, ягодами и некоторыми травами. Живут в нормах, оставленных лисами и барсуками, сами роют себе жилище крайне неохотно. К слову, в дикой природе енотовидные собаки живут в среднем 4-5 лет, а в неволе - до 15 лет.

Снимки красавицы Матильды уже опубликовали в аккаунте парка в одной из социальных сетей. Судя по фото зверек абсолютно не боится камеры, а когда есть настроение, еще и отлично позирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети в Красноярске нарисуют будущее метро своего города
Неведомый работник банка обманом забрал у пенсионерки из Норильска деньги
В Красноярском крае отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
На педагогов в Красноярском крае выделили дополнительно 590 миллионов рублей
В Красноярском крае высадили 80 тысяч саженцев сосны
В Красноярске машина вылетела на тротуар в толпу пешеходов
В Красноярске в осеннем субботнике приняли участие тысячи человек
В Красноярске на содержание городских кладбищ выделят до конца года 12 миллионов рублей
Зачем на красноярские «Столбы» приезжали иностранные туристы
В Красноярском крае с депутата взыскали стоимость купленного им внедорожника
В Красноярском крае сформируют фонд поддержки обманутых дольщиков
Житель Красноярска обчистил 7 квартир на первом этаже
В Красноярске на 7 канале журналисты сыграли свадьбу
В столб – и в окно полиции: в центре Красноярска маршрутка сбила фонарь
На юге Красноярского края насмерть сбили 10-летнего ребенка
В Красноярске 4 дня назад пропал студент пищевого техникума
В Красноярском крае задержали лихача без прав, провоцировавшего полицию
«Исторический квартал» передают краю
12 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали из центра Красноярска
В лесу под Красноярском серийный педофил надругался над 8-летней девочкой
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края
В Хакасии пара погибла, отравившись угарным газом