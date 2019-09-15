В отделе ручных животных «Роева ручья» в Красноярске поселилась Матильда

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-15T06:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском парке флоры и фауны поселилась енотовидная собака по имени Матильда. Полугодовалый зверек пока живет в отделе ручных животных, иногда он прогуливается по аллеям «Роева ручья» на поводке.

Как сообщили в администрации парка, енотовидная собака относится к семейству псовых. Животные питаются мясом и рыбой, яйцами птиц, беспозвоночными, ягодами и некоторыми травами. Живут в нормах, оставленных лисами и барсуками, сами роют себе жилище крайне неохотно. К слову, в дикой природе енотовидные собаки живут в среднем 4-5 лет, а в неволе - до 15 лет.

Снимки красавицы Матильды уже опубликовали в аккаунте парка в одной из социальных сетей. Судя по фото зверек абсолютно не боится камеры, а когда есть настроение, еще и отлично позирует.

ИСТОЧНИК KP.RU