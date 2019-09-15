Неведомый работник банка обманом забрал у пенсионерки из Норильска деньги

СЕГОДНЯ 05:32 2019-09-15T05:32:51+03:00

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За помощью в полицию обратилась 66-летняя жительница Норильска. Женщина рассказала, что телефонные мошенники обманом забрали у нее больше 226 тысяч рублей. Заявительница поверила, что ей звонит сотрудник банка. Он сказали, что с ее карты некто хотел снять деньги. Чтобы защитить сбережения, пенсионерке предложили пройти процедуру, для которой нужно было назвать номера карт.

- Горожанка выполнила все инструкции, а потом узнала, что с ее счетов списали деньги. Сейчас по данному инциденту идет уголовное разбирательство. Дело завели по статье «Кража». Когда злоумышленников найдут, в качестве наказания им могут назначить лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Жителей региона убедительно просят никому не сообщать данные банковской карты и пароли. Пожалуйста, не откликайтесь на подобные предложения неизвестных. Сразу звоните на «горячую» линию своего банка, чтобы получить квалифицированную консультацию специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU