2019-09-14T09:44:28+03:00
Общество

В Красноярске на 7 канале журналисты сыграли свадьбу

Новую семью создали корреспондент и оператор
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на 7 канале журналисты сыграли свадьбу. Фото: 7 каналВ Красноярске на 7 канале журналисты сыграли свадьбу. Фото: 7 канал
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Служебный роман двух журналистов 7 канала закончился свадьбой. Корреспондент Елена Саткеева приняла предложение руки и сердца своего оператора Ильи Синькевича. И накануне они закрепили свои отношения в ЗАГСе.

Познакомились молодожены в стенах редакции и уже 2 года работают вместе, рассказывает 7 канал. Поначалу было не до романтики. Елена признается, что чуть было не отказалась работать с Ильей:

- У нас даже был такой момент, когда мы поехали на 2 съемки подряд, и после первой я хотела отказаться и поменять оператора, потому что он был злой, а я не могу так работать.

Но постепенно между коллегами установилось взаимопонимание, а затем зародились романтические чувства. Причем работе они совершенно не мешают. Бывает даже, что едут на съемки в плохом настроении. Но если по человечески они могут понять причины, то как профессионалы спрашивают друг с друга по полной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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