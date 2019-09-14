СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-14T09:07:21+03:00

В столб – и в окно полиции: в центре Красноярска маршрутка сбила фонарь. Фото: "ЧП-Красноярск"

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В центре Красноярска автобус 36 маршрута сбил фонарный столб. Как это было, запечатлела камера уличного наблюдения, видео появилось в «ЧП-Красноярск». Что там видим: перекресток проспекта Мира и Диктатуры пролетариата. Загорается желтый сигнал светофора и легковой автомобиль тормозит перед зеброй, как положено.

В центре Красноярска маршрутка сбила фонарь .

Следом за ним – маршрутка, пытается резко затормозить. Однако водитель понимает, что столкновения не избежать, поэтому поворачивает руль вправо, к тротуару. Автобус сбивает фонарный столб и тот прямиком падает, разбивая окно старинного здания. В котором, к слову, размещается управление краевой полиции. Очевидцы сообщили о том, что в автобусе есть пострадавшие (орфография сохранена).

Подписчики соцсети откомментировали ДТП так:

- Этот перекрёсток заколдован что ли? На днях там пешехода сбили!

- Сегодня пятница 13. Может все таки ведьмы?

- Чотко исполнил. Казнить или пороть?

- Офисные работники из полиции немножко удивились упавшему столбу в окно.

- Дорого ему этот столб обойдется, эксклюзив.

ИСТОЧНИК KP.RU