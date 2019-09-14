2019-09-14T06:03:24+03:00
Происшествия

В Красноярске 4 дня назад пропал студент пищевого техникума

Парень исчез по дороге на учебу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске 4 дня назад пропал студент пищевого техникума. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярске 4 дня назад пропал студент пищевого техникума. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
Изменить размер текста:

В Красноярске пропал студент пищевого техникума. Ориентировку на него в социальных сетях дали волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». Зовут подростка Артур Воробьев, ему 16 лет. Известно, что живет он на улице Облачной, 9 (это частный сектор микрорайона Солнечный).

10 сентября утром молодой человек отправился на занятия в техникум, на улицу Партизана Железняка. Однако к вечеру домой не вернулся и его телефон стал недоступен.

Приметы Артура Воробьева: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет в черную водолазку, темно-серую кофту, черные укороченные брюки, на ногах темные кроссовки. С собой у него черный рюкзак.

Огромная просьба ко всем, кому может быть известно местонахождение пропавшего парня: позвоните по телефонам:

- (391) 220-14-06 – дежурная часть отдела полиции № 10 Красноярска;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали лихача без прав, провоцировавшего полицию
«Исторический квартал» передают краю
12 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали из центра Красноярска
В лесу под Красноярском серийный педофил надругался над 8-летней девочкой
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края
В Хакасии пара погибла, отравившись угарным газом
Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году пройдет в Красноярске
В лесах Красноярского края снят режим ЧС
В субботу на косе Орлиха состоится «День Енисея»
Молодые металлурги решат, как будут развиваться технологии будущего
Показываем видео, как дорогой внедорожник в Красноярске влетел прямо в магазин
Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске
В Красноярске начался отопительный сезон
Тайну выброшенного из окна офиса в Красноярске сейфа раскрыли
В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил ее сын
Красноярское метро сократит количество станций и маршруток
В мэрии Красноярска назначен главный по связи
Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожай
В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один сквер
Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за еды
В депо в Красноярском крае нашли долг по зарплате в два миллиона рублей
Красноярский пожарный прославил регион победой в силовом экстриме
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса
В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу
Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус
Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения