В Красноярске 4 дня назад пропал студент пищевого техникума

СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-14T06:03:24+03:00

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В Красноярске пропал студент пищевого техникума. Ориентировку на него в социальных сетях дали волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». Зовут подростка Артур Воробьев, ему 16 лет. Известно, что живет он на улице Облачной, 9 (это частный сектор микрорайона Солнечный).

10 сентября утром молодой человек отправился на занятия в техникум, на улицу Партизана Железняка. Однако к вечеру домой не вернулся и его телефон стал недоступен.

Приметы Артура Воробьева: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет в черную водолазку, темно-серую кофту, черные укороченные брюки, на ногах темные кроссовки. С собой у него черный рюкзак.

Огромная просьба ко всем, кому может быть известно местонахождение пропавшего парня: позвоните по телефонам:

- (391) 220-14-06 – дежурная часть отдела полиции № 10 Красноярска;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU