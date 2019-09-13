12 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали из центра Красноярска

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-13T14:24:43+03:00

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Центр Красноярска очистили от 12 тысяч незаконных рекламных объявлений. И наказали нарушителей штрафами на 182 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации. И все это за восемь месяцев текущего года.

Убрали 9 484 объявления, 919 табличек, 285 штук на газонах и 287 на ограждениях, а также 93 штендера и 1 002 конструкции. Вот такая арифметика.

Незаконная реклама – это уже не продвижение, а вред для вашего бизнеса, считает глава Центрального района Вадим Войцеховский:

- Сегодня есть такое многообразие рекламных возможностей, что портить облик города неряшливыми объявлениями ответственные предприниматели не будут. К тому же горожане относятся к такой рекламе негативно.

Отметим, ее ликвидирует администрация района вместе с муниципальными предприятиями города и АНО «Чистоград». Обещают, что в будущем подобной рекламы станет меньше, улицы преобразятся.

ИСТОЧНИК KP.RU