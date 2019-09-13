2019-09-13T14:24:43+03:00
Общество

12 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали из центра Красноярска

Нарушителям выписали штрафы на 182 тысячи
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
12 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали из центра Красноярска.12 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали из центра Красноярска.
Изменить размер текста:

Центр Красноярска очистили от 12 тысяч незаконных рекламных объявлений. И наказали нарушителей штрафами на 182 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации. И все это за восемь месяцев текущего года.

Убрали 9 484 объявления, 919 табличек, 285 штук на газонах и 287 на ограждениях, а также 93 штендера и 1 002 конструкции. Вот такая арифметика.

Незаконная реклама – это уже не продвижение, а вред для вашего бизнеса, считает глава Центрального района Вадим Войцеховский:

- Сегодня есть такое многообразие рекламных возможностей, что портить облик города неряшливыми объявлениями ответственные предприниматели не будут. К тому же горожане относятся к такой рекламе негативно.

Отметим, ее ликвидирует администрация района вместе с муниципальными предприятиями города и АНО «Чистоград». Обещают, что в будущем подобной рекламы станет меньше, улицы преобразятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лесу под Красноярском серийный педофил надругался над 8-летней девочкой
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края
В Хакасии пара погибла, отравившись угарным газом
Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году пройдет в Красноярске
В лесах Красноярского края снят режим ЧС
В субботу на косе Орлиха состоится «День Енисея»
Молодые металлурги решат, как будут развиваться технологии будущего
Показываем видео, как дорогой внедорожник в Красноярске влетел прямо в магазин
Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске
В Красноярске начался отопительный сезон
Тайну выброшенного из окна офиса в Красноярске сейфа раскрыли
В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил ее сын
Красноярское метро сократит количество станций и маршруток
В мэрии Красноярска назначен главный по связи
Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожай
В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один сквер
Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за еды
В депо в Красноярском крае нашли долг по зарплате в два миллиона рублей
Красноярский пожарный прославил регион победой в силовом экстриме
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса
В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу
Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус
Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения