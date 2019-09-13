В лесу под Красноярском серийный педофил надругался над 8-летней девочкой

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-13T14:00:12+03:00

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В лесу у поселка Емельяново под Красноярском серийный педофил надругался над 8-летней девочкой. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на собственный источник.

Этот случай произошел еще 14 августа, но известно о нем стало только сейчас. 29-летний житель поселка встретил на улице девочку. Они друг друга знали, возможно, поэтому ребенок без страха пошел за «дядей».

В конце концов, тот, воспользовавшись доверчивостью девочки, завел ее в лес. И там набросился, стал избивать, чтобы запугать. А после совершил то, что на языке закона называется «насильственные действия сексуального характера».

К тому моменту ребенка успели хватиться. Односельчане кинулись на поиски. Мужчина скрылся. Но вскоре был задержан в своем собственном доме. Сейчас он под арестом, обвинение уже предъявлено, впереди психиатрическая экспертиза. Если вина будет доказана, может получить 20 лет.

По словам односельчан, мужчина, которого подозревают в нападении на ребенка, уже сидел за такое же преступление. И даже проходил лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU