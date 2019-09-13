2019-09-13T12:59:48+03:00
Происшествия

В Хакасии пара погибла, отравившись угарным газом

Нашли только через несколько дней
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Хакасии пара погибла, отравившись угарным газом.В Хакасии пара погибла, отравившись угарным газом.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Абакане (Хакасия) пара погибла, отравившись угарным газом. Тела мужчины и женщины обнаружили только через несколько дней, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Трагедия случилась на улице Тельмана. Гражданские супруги (им было по 40 лет) жили там в доме своей знакомой. Она и нашла их тела. Криминального следа здесь нет. Вероятнее всего, жильцы угорели от печи.

- Предварительно установлено: причиной трагедии явилось нарушение правил эксплуатации отопительной печи. Смерть мужчины и женщины наступила несколько дней назад, в результате отравления окисью углерода, - подтверждают следователи.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края
Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году пройдет в Красноярске
В лесах Красноярского края снят режим ЧС
В субботу на косе Орлиха состоится «День Енисея»
Молодые металлурги решат, как будут развиваться технологии будущего
Показываем видео, как дорогой внедорожник в Красноярске влетел прямо в магазин
Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске
В Красноярске начался отопительный сезон
Тайну выброшенного из окна офиса в Красноярске сейфа раскрыли
В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил ее сын
Красноярское метро сократит количество станций и маршруток
В мэрии Красноярска назначен главный по связи
Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожай
В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один сквер
Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за еды
В депо в Красноярском крае нашли долг по зарплате в два миллиона рублей
Красноярский пожарный прославил регион победой в силовом экстриме
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса
В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу
Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус
Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения