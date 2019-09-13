В Хакасии пара погибла, отравившись угарным газом
В Абакане (Хакасия) пара погибла, отравившись угарным газом. Тела мужчины и женщины обнаружили только через несколько дней, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.
Трагедия случилась на улице Тельмана. Гражданские супруги (им было по 40 лет) жили там в доме своей знакомой. Она и нашла их тела. Криминального следа здесь нет. Вероятнее всего, жильцы угорели от печи.
- Предварительно установлено: причиной трагедии явилось нарушение правил эксплуатации отопительной печи. Смерть мужчины и женщины наступила несколько дней назад, в результате отравления окисью углерода, - подтверждают следователи.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU