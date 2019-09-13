2019-09-13T09:29:19+03:00
Общество

В субботу на косе Орлиха состоится «День Енисея»

Это будет экологический квест
Майя ЕРШОВА
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В субботу на косе Орлиха состоится «День Енисея». Фото: пресс-служба РУСАЛ.В субботу на косе Орлиха состоится «День Енисея». Фото: пресс-служба РУСАЛ.
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По традиции День Енисея пройдет в формате экологического квеста: команды волонтеров – представителей различных компаний и организаций нашего города будут соревноваться в раздельном сборе мусора.

Лидеры, собравшие наибольшее количество мешков мусора, получат призы с символикой Дня Енисея.

В программе - конкурс необычных мусорных трофеев, локации с настольными играми и мастер-классами, мобильная площадка приюта для животных «ПовоДог», фудкорт, фотозона.

КОНКРЕТНО

Экоквест «День Енисея» стартует 14 сентября в 10:00 на набережной в районе косы Орлиха (микрорайон «Зеленая роща», проспект Ульяновский, конечная остановка автобусов маршрута № 83).

Принять участие могут все желающие горожане, весь необходимый для уборки инвентарь будет предоставлен.

СПРАВКА «КП»

В 2019 году старт экомарафона «День Енисея» состоялся 15 июня. Более 400 корпоративных и городских волонтеров собрали на набережной косы Орлиха 4 тонны бытовых отходов, в том числе 43 мешка с пластиком и 70 автомобильных покрышек.

Всего за 9 лет деятельности проекта проведено более 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея было вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников акции - 80 тысяч человек.

С 2015 года аналогичный проект проходит в Ачинске под брендом «День Чулыма», а с 2019 года успешный опыт экомарафона реализован в 7 городах присутствия компании РУСАЛ в Сибири, Поволжье и на Урале в рамках сетевой акции «День Реки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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