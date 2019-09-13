Молодые металлурги решат, как будут развиваться технологии будущего

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-13T08:04:33+03:00

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«4-ая индустриальная революция» станет основной темой Международного финала чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup», который пройдет в Красноярске с 16 по 19 сентября. Лучшие студенты-металлурги из России, Венгрии, Филиппин, Бразилии, Китая, Казахстана, Белоруссии, Ямайки, Гвинеи встретятся в Красноярске для того, чтобы определить ключевые технологии металлургии будущего. Здесь же 10 студенческих команд разыграют победу в кейсовом чемпионате по технологической стратегии «Metal Cup».

- Динамичное развитие технологий вынуждает человечество искать пути для быстрой адаптации к «будущему», - говорит врио ректора СФУ Максим Румянцев. - Молодым металлургам предстоит включиться в федеральную повестку и вместе с учеными, политиками и инженерами разных стран искать ответ на вопрос: «Каким будет будущее?»

Фото: пресс-служба СФУ

По словам организаторов из Сибирского федерального университета и ассоциации «Молодые металлурги», участники и эксперты рассмотрят проблемы цифровизации металлургии, переработки производственных отходов, возникновения новых продуктов на рынке, новые формы взаимодействия между предприятиями. К слову, в сборную России вошли лишь 20 лучших студентов, а между тем, участие в отборочном конкурсе принимали более 3000 человек, 32 образовательных учреждения, 25 городов. Именно эти 20 лучших из лучших представят страну на летнем форуме ТИМ «Бирюса».

Не случайно генеральным партнером Международного финала чемпионата «Metal Cup. 4-ая индустриальная революция» выступает компания «Норникель» - лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия. В компании уделяют огромное внимание подготовке кадров.

Помимо интеллектуального состязания, участников ждет насыщенная программа. Они познакомятся с историей Красноярска, побывают на промышленных объектах города, примут участие в работе Международного конгресса и выставки «Цветные металлы и минералы - 2019». Итоги этих мероприятий станут основой для предложений по развитию металлургии на период до 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU