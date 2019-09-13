СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-13T07:29:34+03:00

Показываем видео, как дорогой внедорожник в Красноярске влетел прямо в магазин. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

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В центре Красноярска мужчина на внедорожнике BMW влетел прямо в магазин. Фото и видео ДТП опубликовали в паблике «ЧП – Красноярск».

Авария произошла в пятницу, 13-го сентября на пересечении проспекта Мира и улицы Декабристов. К слову, ДТП здесь не редкость, поэтому перекресток иногда называют проклятым.

Вылетел прямо в магазин . Видео: ЧП - Красноярск

Судя по кадрам видео, со стороны Робеспьера ехала Honda. Намеревалась повернуть налево – на Декабристов. В тот момент навстречу двигался BMW – на приличной скорости. Затормозить не успел, поэтому врезался в Honda. От удара внедорожник швырнуло на тротуар, а потом и в стену магазина.

- Место здесь довольно проходимое, чудо, что никто из прохожих не пострадал, - отозвались соцсети. – Благо поблизости никого не было.

После аварии водителя внедорожника с травмами увезли в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Красноярскому краю. Человек за рулем Honda, говорят, отделался испугом.

Водителя увезли в больницу. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

- Оба виноваты, - пишут в соцсетях. - Один на красный летел, как угорелый, второй поворачивал на встречку.

- По факту виновен будет водитель седана, так как не уступил дорогу встречному автомобилю. Внедорожник заехал на перекресток на предупреждающий сигнал, а не на красный.

- Без вариантов. Хонда не предоставила преимущество встречному автомобилю. Очень сложно будет на обоюдку вывести.

- А магазину оба платить будут.

ИСТОЧНИК KP.RU