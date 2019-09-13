2019-09-13T06:55:47+03:00
Происшествия

Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске

«Пятница 13-е, дождь», - комментируют в соцсетях [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
Изменить размер текста:

На переходе в центре Красноярска автобус сбил двух женщин. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП – Красноярск».

- Все случилось на улице Карла Маркса,126 в 8.15 утра, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГИБДД России по краю. – Автобус №64 допустил наезд на двух женщин 1961-го и 1955 года рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП обе госпитализированы. Проверку произошедшего проводят дорожные инспекторы.

Ехал медленно - сбил двоих. . Видео: ЧП - Красноярск

Сейчас аварию активно обсуждают в соцсетях. Большинство осуждает водителя: «Вообще что ли не смотрел на дорогу?».

- Пятница 13-е, дождь, дорога скользкая, - парируют другие. – Пешеходы тоже могли быть осторожнее.

Между тем сотрудники ГИБДД напоминают: водителям при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам нужно быть особенно внимательными и обязательно снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодые металлурги решат, как будут развиваться технологии будущего
Показываем видео, как дорогой внедорожник в Красноярске влетел прямо в магазин
В Красноярске начался отопительный сезон
Тайну выброшенного из окна офиса в Красноярске сейфа раскрыли
В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил ее сын
Красноярское метро сократит количество станций и маршруток
В мэрии Красноярска назначен главный по связи
Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожай
В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один сквер
Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за еды
В депо в Красноярском крае нашли долг по зарплате в два миллиона рублей
Красноярский пожарный прославил регион победой в силовом экстриме
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса
В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу
Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус
Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения