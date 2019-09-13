Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске
На переходе в центре Красноярска автобус сбил двух женщин. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП – Красноярск».
- Все случилось на улице Карла Маркса,126 в 8.15 утра, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГИБДД России по краю. – Автобус №64 допустил наезд на двух женщин 1961-го и 1955 года рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП обе госпитализированы. Проверку произошедшего проводят дорожные инспекторы.
Ехал медленно - сбил двоих. . Видео: ЧП - Красноярск
Сейчас аварию активно обсуждают в соцсетях. Большинство осуждает водителя: «Вообще что ли не смотрел на дорогу?».
- Пятница 13-е, дождь, дорога скользкая, - парируют другие. – Пешеходы тоже могли быть осторожнее.
Между тем сотрудники ГИБДД напоминают: водителям при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам нужно быть особенно внимательными и обязательно снижать скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU