В Красноярске начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-13T06:27:52+03:00

А как у вас?

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Отопительный сезон начался в Красноярске. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили сами горожане.

- Уже вечером 12 сентября в квартире стало тепло, - поделились жильцы одного из домов на улице Калинина. – Спасибо коммунальщикам, в свитерах и куртках дома можно больше не ходить!

Напомним, отопительный сезон-2019 в Красноярске начался раньше обычного. Вот уже несколько дней в городе стоит холодная погода, сыро. Поэтому глава Красноярска Сергей Еремин принял решение о том, что в дома и офисы необходимо подавать тепло.

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Отопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычного

Отопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычного. Случится это уже 13 сентября, сообщили в администрации краевого центра. Решение принял глава города Сергей Еремин - с учетом многочисленных обращений красноярцев в службу 005 и резкого похолодания.

Добавим, что после запуска тепло придет в дома краснояцев постепенно - чтобы выйти на нормативные параметры теплоснабжения системе требуется время. Уже к 25 сентября город будет полностью подключен к теплу (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU