Тайну выброшенного из окна офиса в Красноярске сейфа раскрыли

СЕГОДНЯ 06:08 2019-09-13T06:15:19+03:00

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Тайна выброшенного из окна офиса в Красноярске сейфа раскрыта. Напомним, все случилось 29 августа на улице Маерчака, 28. Неизвестные выкинули с пятого этажа большой бронированный ящик, сообщили в паблике «ЧП-Красноярск». В итоге сейф «приземлился» на припаркованную внизу иномарку и изуродовал правое крыло. А самому хоть бы что, только ножка погнулась.

«Летающий сейф» - это любопытно, что же произошло? - гадали в соцсетях:

- Спрятали в сейф черную бухгалтерию?

- Нет, решили отомстить владельцу машины!

- Или фильм снимают? Скоро на экранах – ограбление по-красноярски...

Владелец пострадавшего авто обратился в полицию. И на днях выяснилось, почему сейф «полетел». По сведениям источника «Комсомольской правды» - Красноярск, это было ограбление.

Кто-то знал, что в сейфе находятся деньги и документы. Преступники (а их было как минимум двое) открыли запасным ключом двери одного из кабинетов, проникли внутрь и выбросили из окна здания сейф с ценностями. Видимо, чтобы не взламывать на месте. Но отчего-то не проверили, что там внизу. А, когда сейф рухнул на машину, предпочли ретироваться, чтобы не привлекать еще больше внимания.

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В Красноярске из окна офиса выбросили сейф

В Красноярске из окна офиса выбросили сейф. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП-Красноярск», поместили и фотографии. А вот кто и зачем это сделал, пока остается вопросом. Случилось это 29 августа на Маерчака, 28. Выброшенный с пятого этажа солидных размеров бронированный ящик попал на припаркованную внизу иномарку и помял правое крыло. Сам сейф валяется неподалеку, у него лишь погнулась одна из ножек (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU