В Красноярске из окна офиса выбросили сейф
В Красноярске из окна офиса выбросили сейф. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП-Красноярск», поместили и фотографии. А вот кто и зачем это сделал, пока остается вопросом. Случилось это 29 августа на Маерчака, 28. Выброшенный с пятого этажа солидных размеров бронированный ящик попал на припаркованную внизу иномарку и помял правое крыло. Сам сейф валяется неподалеку, у него лишь погнулась одна из ножек.
В комментариях подписчики изрядно посмеялись над событием:
- Сейф надеюсь с деньгами. Сразу на ремонт авто.
- Теперь мы знаем как это выглядит)
- Вот же «счастье» привалило.
- К кому-то пришли с проверкой, видимо.
- Пришла налоговая и вот результат. Не стоит черную бухгалтерию прятать в сейф, когда в панике можешь забыть код.
- Скорее всего месть. Он машину поставил перед окошком для загрузки-разгрузки.
- Деньги с неба свалились, видать желание загадал.
- Медвежатник инструмент на хате оставил, пришлось так, как смог.
- Возможно новый фильм снимают? Скоро на экранах – ограбление по-красноярски!
К слову, стало известно, что владелец пострадавшей машины обратился в полицию.
Машине требуется ремонт, я сейфу - хоть бы что. Фото: "ЧП-Красноярск"
ИСТОЧНИК KP.RU