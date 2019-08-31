СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-31T08:37:29+03:00

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В Красноярске из окна офиса выбросили сейф. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП-Красноярск», поместили и фотографии. А вот кто и зачем это сделал, пока остается вопросом. Случилось это 29 августа на Маерчака, 28. Выброшенный с пятого этажа солидных размеров бронированный ящик попал на припаркованную внизу иномарку и помял правое крыло. Сам сейф валяется неподалеку, у него лишь погнулась одна из ножек.

В комментариях подписчики изрядно посмеялись над событием:

- Сейф надеюсь с деньгами. Сразу на ремонт авто.

- Теперь мы знаем как это выглядит)

- Вот же «счастье» привалило.

- К кому-то пришли с проверкой, видимо.

- Пришла налоговая и вот результат. Не стоит черную бухгалтерию прятать в сейф, когда в панике можешь забыть код.

- Скорее всего месть. Он машину поставил перед окошком для загрузки-разгрузки.

- Деньги с неба свалились, видать желание загадал.

- Медвежатник инструмент на хате оставил, пришлось так, как смог.

- Возможно новый фильм снимают? Скоро на экранах – ограбление по-красноярски!

К слову, стало известно, что владелец пострадавшей машины обратился в полицию.

Машине требуется ремонт, я сейфу - хоть бы что. Фото: "ЧП-Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU