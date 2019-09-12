2019-09-12T15:55:12+03:00
Общество

Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожай

Уже удалось заготовить две тысячи 900 тонн картофеля
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожайОсужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожайФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Осужденные вместе с сотрудниками колоний собирают урожай. Благодаря совместным усилиям уже заготовили две тысячи 900 тонн картофеля. Идет сбор зерновых и зернобобовых культур, которые нужны для концентрированных кормов, необходимых в животноводстве.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Красноярскому краю, в целом намололи 510 тонн пшеницы, 337 тонн ячменя, 490 тонн озимой ржи. Всего пока убрали 820 гектаров зерновых культур. На поля учреждений выходят зерноуборочные комбайны, сами осужденные заняты на приемке, сушке и очистке зерна.

Отметим также, продолжают заготавливать сено и силос, корм для крупного рогатого скота, который содержат в подсобных хозяйствах учреждений ГУФСИН. Если погода не подкачает, то уборочную кампанию закончат в установленные сроки, ресурсы для этого есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один сквер
Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за еды
В депо в Красноярском крае нашли долг по зарплате в два миллиона рублей
Красноярский пожарный прославил регион победой в силовом экстриме
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса
В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу
Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус
Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса
«Черный» дровосек в Красноярском крае нарубил проблем на уголовное дело
Хакасскому госуниверситету дали больше 26 миллионов рублей
Социальной защитой красноярцев займется краевое правительство
Следователи в Красноярском крае заинтересовались конфликтом из-за прически школьника
Бизнесменов в Красноярском крае просят рассказать об административной нагрузке
В заповеднике Красноярского края обнаружили рысь с двумя котятами
Ирина Свечникова из Красноярска в очередной раз стала чемпионкой мира по полиатлону
Аграрии в Красноярском крае намолотили больше миллиона тонн зерна
Детсадовцы в Красноярске теперь играют на уличном органе
УФСИН России по республике Хакасия возглавил Андрей Мисюра
В Красноярском крае девушка не заметила, как отдала 300 тысяч рублей «липовой» гадалке
В Норильске водитель перевернувшейся маршрутки бросил пассажиров и сбежал
В Абакане на улицах Гагарина и Гоголя будет одностороннее движение
Проектировать метро в Красноярске помогут специалисты из Китая и Европы
В Хакасии в обычной квартире нашли настоящий наркопритон
Современные тимуровцы в Красноярске вырастили картофель для малоимущих
Мэрии Красноярска дали месяц на завершение капремонта в многоквартирных домах
Местами в Красноярском крае будет довольно ветрено
За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом