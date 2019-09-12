Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожай

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-12T15:55:12+03:00

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Осужденные вместе с сотрудниками колоний собирают урожай. Благодаря совместным усилиям уже заготовили две тысячи 900 тонн картофеля. Идет сбор зерновых и зернобобовых культур, которые нужны для концентрированных кормов, необходимых в животноводстве.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Красноярскому краю, в целом намололи 510 тонн пшеницы, 337 тонн ячменя, 490 тонн озимой ржи. Всего пока убрали 820 гектаров зерновых культур. На поля учреждений выходят зерноуборочные комбайны, сами осужденные заняты на приемке, сушке и очистке зерна.

Отметим также, продолжают заготавливать сено и силос, корм для крупного рогатого скота, который содержат в подсобных хозяйствах учреждений ГУФСИН. Если погода не подкачает, то уборочную кампанию закончат в установленные сроки, ресурсы для этого есть.

ИСТОЧНИК KP.RU