2019-09-12T14:49:35+03:00
Дом. Семья

Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за еды

Жако из Африки против Лорикета из Австралии
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за едыПопугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за едыФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» случилось показательное выступление двух попугаев. Экзотические птицы вели себя так, как будто находились на свободе в привычной для себя обстановке. Однако наблюдателям со стороны казалось, что это был показательный бой за еду. Поэтому и следили за ним особо пристально.

Как сообщили представители парка в аккаунте учреждения в одной из социальных сетей, одну из птичек звали Жако, она родом из Африки, кличка второй птахи Лорикет и доставили ее из Австралии. Пернатых представили в экспозиции «Экзотические животные».

Отметим, что в естественной среде, борьба за пищу для этих птичек – это естественное поведение. Однако в вольерах корма у них предостаточно. Поэтому можно смело сказать, что дерутся пернатые скорее, по привычке, а не с целью отобрать у соперника кусок получше.

Попугаи в Красноярске устроили разборки из-за еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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