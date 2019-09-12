СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-12T14:22:03+03:00

В депо в Красноярском крае нашли долг по зарплате в два миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Красноярском крае провели проверку в депо Красноярск-Восточный на предмет невыплаты заработной платы. Вопрос об ошибках в начислениях подняла одна из бывших работниц организации. Заявительница сообщила, что на предприятии привлекают к труду свыше установленных законом 36 часов в неделю, однако компенсация за сверхурочную работу им не выплачивается.

- По итогу проверки факт нарушения подтвердился - сокращенная продолжительность рабочего времени администрацией депо не соблюдалась, отработанное сверхурочно время работодатель не оплачивал, как положено в повышенном размере, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

Разбирательства закончились тем, что начальнику депо внесено представление т обязали выплатить 78 сотрудникам деньги за сверхурочную работу. Сумма получилась больше 2,3 миллионов рублей. Также вышеупомянутое должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU