Красноярский пожарный прославил регион победой в силовом экстриме

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-12T13:55:08+03:00

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В копилке спортивных достижений Красноярского края еще одна внушительная победа. Так, чемпионом России по силовому экстриму стал Иннокентий Веселов. Он Начальник караула Красноярского пожарного гарнизона, капитан внутренней службы.

- Несколько лет Иннокентий гордо носит звание мастера спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму. По сути, это соединение таких видов спорта, как тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэрлифтинг и борьба. Чемпиону только 27 лет, но список его спортивных достижений однозначно радует, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Летом Иннокентий подтвердил звание мастера спорта на Открытом кубке Сибири по силовому экстриму «Силачи Енисея-2019». Потом был чемпионат России, который прошел в Волгограде. Участникам турнира надо было пройти испытания сразу в нескольких дисциплинах. Они толкали бревна в 150 килограммов, «карусель», «коромысло» и другие тяжелые предметы. Красноярец и тут отличился - перенес «Богатырскую карусель» с четырьмя людьми и сделал два круга.

ИСТОЧНИК KP.RU