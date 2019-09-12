2019-09-12T13:25:29+03:00
Общество

В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу

Акция по сбору вещей будет длиться до 1 октября
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школуВ Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае продолжается акция «Помоги пойти учиться». Неравнодушные жители региона общими усилиями уже смогли собрать детей в школу. Речь в данном случае идет о школьниках из семей, нуждающихся в помощи.

Как сообщили в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края, акция будет длиться до 1 октября. Тем, кто может и хочет помочь, напоминают, что для ребят нудны вещи для учебы – канцелярия, одежда, обувь и другие принадлежности. Также с юными горожанами проводят профориентационную работу и встречи с ребятами, находящимися в социально опасном положении.

Отметим, что участники акции смогли помочь 73 ребятам, которые начали трудиться на временных рабочих местах. Материальную помощь оказали 31 человеку, 230 несовершеннолетних побывали на встречах-собраниях и узнали о востребованных профессиях на рынке труда и возможностях обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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