В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу
В Красноярском крае продолжается акция «Помоги пойти учиться». Неравнодушные жители региона общими усилиями уже смогли собрать детей в школу. Речь в данном случае идет о школьниках из семей, нуждающихся в помощи.
Как сообщили в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края, акция будет длиться до 1 октября. Тем, кто может и хочет помочь, напоминают, что для ребят нудны вещи для учебы – канцелярия, одежда, обувь и другие принадлежности. Также с юными горожанами проводят профориентационную работу и встречи с ребятами, находящимися в социально опасном положении.
Отметим, что участники акции смогли помочь 73 ребятам, которые начали трудиться на временных рабочих местах. Материальную помощь оказали 31 человеку, 230 несовершеннолетних побывали на встречах-собраниях и узнали о востребованных профессиях на рынке труда и возможностях обучения.
ИСТОЧНИК KP.RU